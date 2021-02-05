Известный украинский доктор рассказал, кому точно не нужна вакцина от COVID-19

Скоро в Украине начнется первый этап вакцинации от коронавируса. В конце февраля прививки начнут делать медикам и людям в группе риска. Известный украинский врач Евгений Дубровский рассказал, кому точно не стоит прививаться.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Вакцинация абсолютно не нужна тем, кто уже переболел COVID-19. Люди, чей иммунитет преодолел болезнь, надежно защищены и не требуют никакого вмешательства. И дело даже не в наличии или отсутствии антител на COVID-19. Ведь гуморальный ответ (выработка антител) - является дополнительной защитой при таких заболеваниях, как COVID-19", - рассказал врач.

По его словам, ключевую роль играет клеточный иммунитет - мощная, долговременная и надежная наша оборона от повторных заражений. Клеточный иммунитет проверить сложно. Это возможно пока только в научных лабораториях.

"Пока массово можно проверять только на антитела. И это тоже не так плохо. Ведь, у кого есть антитела - Т-клетки тоже присутствуют", - отметил медик.

Доктор Дубровский считает, что абсолютно всех не нужно вакцинировать.

"Конечно, нет. И переболевшие и невосприимчивые к COVID-19 люди надежно защищены своими природными инструментами. Дополнительная стимуляция вакциной является нецелесообразной. Вакцину следует рассматривать исключительно для лиц с высокой группы риска. В случае, когда отсутствует естественный иммунитет", - резюмировал врач.

Как мы ранее писали, доктор рассказал, почему больным COVID-19 так нужен кислород.