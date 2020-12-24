Известный украинский артист борется с коронавирусом: друзья просят о помощи

Заслуженный артист Украины Леонтий Бебешко, известный как Левко Дурко, болеет коронавирусом в тяжелой форме и ему требуется помощь. Об этом сообщается в стрыйской газете "Фортуна+TV".

Друзья исполнителя просят неравнодушных украинцев помочь и не оставаться в стороне.

Помогите спасти любимого артиста Левка Бебешко (сценическое имя Левко Дурко). Осложнения после коронавируса положили снова его в больничную койку. Ситуация критическая. Нужна материальная помощь. Сбор средств организовали стрыйские друзья и БФ "Родня". Ящик находится в магазине "Технолюкс" (г. Стрый, ул. Ю. Липы, 6). Также средства можно перечислить на карту Приватбанка: 4149 4991 1552 2987 Бебешко Леонтий Владимирович", - говорится в сообщении.

Левко Дурко оказался на больничной койке из-за коронавируса (фото: last.fm)

Отметим, что Левко Дурко - это заслуженный артист Украины с 2002 года. Его песни были сосредоточены на детской аудитории. Он является братом известного украинского продюсера Владимира Бебешко.

Леонтий Бебешко планировал создать проект по созданию детской музыкальной студии для одаренных детей и для детей-сирот, из малоимущих семей. Артист является постоянным членом и спонсором благотворительного фонда "Детям Стрыйщины", где с его участием происходят различные молодежные мероприятия, встречи с детьми.

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