Известный режиссер раскритиковал шоу Тины Кароль: певица в ответ назвала его "уродом"

Раньше Боднарчук сотрудничал с Тиной Кароль и даже был креативным продюсером фильма о ней "Сила любви и голоса", но последние годы они вместе уже не работали.

При этом режиссер раскритиковал ее шоу на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он подчеркнул, что певица в своем выступлении позаимствовала идеи у разных западных звезд, включая Бритни Спирс, Бейонсе и U2.

"Змея с шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, 2014-го года Ани Лорак поднималась на плунжере, прикреплены файеры, которые вниз срабатывали. Это все уже было. А сам прием - человек на сцене выступает, его снимают, выдают на экраны с обработкой - это U2 начала 2000-х. Затем Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль взяла у Бейонсе сделала по-своему", - сказал режиссер.

Тина Кароль отреагировала на слова Боднарчука. На сторис с видео с режиссером в своей фан-группе она написала: "урод".

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Боднарчук принимал участие в создании "Фабрики звезд-3", "Голосу країни". Он также был постановщиком шоу для Светланы Лободы и Ани Лорак.

Олег Боднарчук раскритиковал шоу Тины Кароль (видео: YouTube)