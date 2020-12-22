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Известный разрушитель мифов сделал важное заявление о новом типе коронавируса из Британии

Вторник 22 декабря 2020 12:28
Известный разрушитель мифов сделал важное заявление о новом типе коронавируса из Британии
Блогер сделал заявление про новый штамм коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Великобритании зафиксирован новый вариант коронавируса Sars-COV2. В стране усилился карантин, авиасообщение с другими странами прекращено. Известный блогер (Артем Албул) под ником "Проклятый рационалист" сделал важное заявление о новом штамме коронавируса на своем видео, опубликованном на YouTube.

По словам блогера, СМИ вынесли из новой информации самые страшные заголовки, мол, новый штамм будет более заразен, чем прежний. Но на данный момент нет точных научных доказательств этому утверждению.

По словам блогера, коэффициент заразности нового штамма равняется 70%, в то время как SARS-COV2 трем. Но этот показатель не сильно повлияет на действительное заражение людей, так как введены карантинные меры и прочее.

"Проклятый рационалист" опроверг мнение о том, что на этот штамм не будет действовать вакцина. Также он рассказывает, как реагировать на новые тревожные новости, поступающие из Британии.

"Во-первых, это очередное напоминание, что вирус никуда не делся и пандемия еще далека от завершения. Дистанция и ношение масок должно оставаться в приоритете. Это касается и тех, кто переболел", - сказал блогер.

Блогер рассказал о новом штамме коронавируса

Как мы писали ранее, украинский врач сравнил COVID-19 с гриппом.

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