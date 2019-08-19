ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Известный курорт превращается в Чернобыль: в сети показали жуткие фото

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 09:26
Известный курорт превращается в Чернобыль: в сети показали жуткие фото
Трускавец сравнили с Чернобылем (Фото: коллаж РБК-Украина)

Санаторий стал напоминать город-призрак

В знаменитом курортном городе Трускавец под Львовом заметили массу заброшенных строений, в которых раньше распологались санатории. Покинутые и разрушающиеся здания, которые понемногу "захватывает" природа, напоминают город-призрак Чернобыль после катастрофы в 1986 году. Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовал на своей странице в Facebook серию соответствующих фото.

Кстати, недавно в Трускавце новоизбранные нарепы 9 созыва от партии "Слуга народа" в пятизвездночном отеле проходили специальный тренинг, а президент Владимир Зеленский приезжал туда и принимал "экзамены".

Как пишет Штефан, сейчас живописные места в Трускавце напоминают Чернобыль.

Известный курорт превращается в Чернобыль: в сети показали жуткие фото

В сети показали фото покинутых строений в Трускавеце, которые напоминают Чернобыль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

"Когда в этом санатории отдыхали сотни людей, а сейчас ...", - говорится в публикации.

Трускавец из-за массы покинутых санаториев напоминает город-призрак, как Чернобыль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Пользователи сети отмечают, что государство недостаточно внимания уделяет вопросу туристического бизнеса, хотя в этой сфере в Украине огромная масса замечательных курортных зон и объектов, способных заманивать туристов со всего мира.

  • Много уже закрыто санаториев. И еще не один закроется, если в стране и дальше будут плевать на туристический бизнес. Сейчас в Кристалле, рядом Алмаз. Это просто ужас. Как только страны СНГ перестанут обеспечивать своих граждан профсоюзных путевками, эти санатории закроют. Украинцы за такие деньги поеду бы за границу.
  • Там и при жизни условия были приближенные к боевым... трудящийся заливал глаза (чтобы не вникать в уровень сервиса) и искал кого-то, чтобы не "сгорела путевка"...

Как сообщалось, ранее, глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал приблизительную стоимость обучения новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа" в Трускавце и назвал сумму от 10 до 20 миллионов.

Напомним, что в городах-призраках Припять и в Чернобыль до сих пор можно обнаружить необычайно радиоактивные и смертельно опасные предметы.

Туристы в шоке: на известном украинском курорте позеленел пляж (фото) Сценарист "Чернобыля" резко высказался о российском сериале
Новости Украины курортЧернобыльТрускавец
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь