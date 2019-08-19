Известный курорт превращается в Чернобыль: в сети показали жуткие фото

Санаторий стал напоминать город-призрак
В знаменитом курортном городе Трускавец под Львовом заметили массу заброшенных строений, в которых раньше распологались санатории. Покинутые и разрушающиеся здания, которые понемногу "захватывает" природа, напоминают город-призрак Чернобыль после катастрофы в 1986 году. Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовал на своей странице в Facebook серию соответствующих фото.
Кстати, недавно в Трускавце новоизбранные нарепы 9 созыва от партии "Слуга народа" в пятизвездночном отеле проходили специальный тренинг, а президент Владимир Зеленский приезжал туда и принимал "экзамены".
Как пишет Штефан, сейчас живописные места в Трускавце напоминают Чернобыль.
В сети показали фото покинутых строений в Трускавеце, которые напоминают Чернобыль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
"Когда в этом санатории отдыхали сотни людей, а сейчас ...", - говорится в публикации.
Трускавец из-за массы покинутых санаториев напоминает город-призрак, как Чернобыль (Фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)
Пользователи сети отмечают, что государство недостаточно внимания уделяет вопросу туристического бизнеса, хотя в этой сфере в Украине огромная масса замечательных курортных зон и объектов, способных заманивать туристов со всего мира.
Как сообщалось, ранее, глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян подсчитал приблизительную стоимость обучения новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа" в Трускавце и назвал сумму от 10 до 20 миллионов.
Напомним, что в городах-призраках Припять и в Чернобыль до сих пор можно обнаружить необычайно радиоактивные и смертельно опасные предметы.