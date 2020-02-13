Известный украинский комик рассказал о тяжелом заболевании его жены (видео)

Известный украинский комик и телеведущий Дядя Жора (настоящее имя Вадим Мичковский) впервые рассказал о тяжелом заболевании его жены Натальи. Как рассказал шоумен, болезнь была обнаружена во время семейного отдыха за границей, когда его жена неожиданно потеряла сознание. Медики поставили Наталье диагноз – врожденный порок сердца, который не сразу проявился. Сама же Наталья узнала о проблемах со здоровьем еще после первых родов, но не придала этому значения.

"Когда узнал о таком диагнозе – испугался за жену. В первую очередь, она испугалась, я помню эту истерику. Сначала этот звонок, после того как она вышла от врача, и мы еще долго говорили и успокаивали. Но у нее была четкая позиция, что надо делать операцию", - вспомнил артист.

В интервью "ЖВЛ" он вспомнил, что сложность такого операционного вмешательства заключалась в том, что его делают только в детстве. А Наталье на тот момент было уже 34 года. Юморист признает, что они вместе с супругой "запустили" болезнь, которая могла бы привести к непоправимым последствиям. Вскоре артисту удалось найти врачей, которые согласились провести операцию и спасли жену.

Дядя Жора рассказал о тяжелом заболевании его жены

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