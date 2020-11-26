Известный киевский врач-онколог умер от COVID-19: спас жизни тысяч людей

От осложнений после коронавируса умер директор Киевского областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Олег Ременник. Известному врачу-онкологу и бывшему депутату Киевского областного совета было 62 года.

О трагедии 26 ноября сообщили в пресс-службе Киевоблсовета.

"Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусную инфекцию", - говорится в публикации.

Также в облсовете выразили глубокие искренние соболезнования родным и близким Ременника.

Как рассказала в Facebook секретарь Вышгородской центральной райбольницы Наталия Бурлий, смерть талантливого и высококлассного врача-онколога - невосполнимая потеря для Киевщины.

По словам бывшего главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, Ременник заболел коронавирусом 20 ноября, и уже сегодня его не стало.

Олег Ременник родом из Белой Церкви. После окончания в 1981 году Киевского медицинского института работал главным терапевтом управления здравоохранения КОГА. В 2007 году был назначен начальником Главного управления здравоохранения КОГА. С 2013 по 2016 год – директор Департамента здравоохранения КОГА. После этого работал на должности директора “Киевского областного онкологического диспансера”.

Олег Ременник, директор Киевского областного онкологического диспансера (фото: facebook.com/groups/LikariTaPacientiKievaRazom)

Ранее сообщалось, что под Тернополем под дверью больницы от осложнений из-за коронавируса умер известный волонтер.

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