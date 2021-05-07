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Известный доктор рассказал о ситуации с COVID-19 в Киеве: у нас спокойствие и тишина

Автор: Людмила Жукова

В киевских больницах ситуация с коронавирусом стабилизируется и больных становится все меньше.

Об этом написал на своей Facebook-странице медик Евгений Дубровский.

Напомним, что врач работает в Киевской клинической больнице №4.

"У нас спокойствие и тишина. Больница разгружается с молниеносной скоростью. Больных все меньше. Радость от облегчения очень уместны, когда на улице расцветает зеленью природа и ласково греет настоящее весеннее солнышко", - написал врач.

Но медик обеспокоен ситуацией в Индии. Как известно, там ежедневно фиксируют сотни тысяч новых заболеваний коронавирусом.

"Однако радость омрачается невеселыми новостями с Дальнего Востока. Индия просто пылает в огне. Сотни тысяч больных каждый день ... По факту, видим настоящий коллапс всей медицинской системы в стране. Недостаток коек, кислорода, медикаментов и главное - врачей, обернулось трагедией. Более 4 тыс. Умерших каждый день. Страшная картина", - написал доктор.

Дубровский отметил, что до сих пор неизвестно, почему Индия переживает такой коллапс.

"Трудно ответить на вопрос, что произошло в Индии и почему такое резкое ухудшение ситуации. Не имея на руках всех необходимых данных и подтвержденных фактов не стоит делать громкие выводы. Сейчас только ярко демонстрируется на весь мир страшная картина может произойти, когда в государстве уровень и объем медицинской помощи абсолютно не соответствуют эпидемиологическим вызовам", - резюмировал медик.

Как мы писали ранее, известный врач рассказал, будут ли еще вспышки COVID-19.

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