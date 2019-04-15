Известный британский актер попал в ДТП

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч стал участником ДТП на острове Уайт в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой очевидцев происшествия.

Бенедикт Камбербэтч двигался по проселочной дороге на своем автомобиле Lamborghini и внезапно прямо перед ним на дорогу выехал на велосипеде 63-летний местный житель, рыбак Майкл Лоуренс. Избежать столкновения не удалось, и велосипедист получил серьезную травму руки.

"Ему почти разорвало руку. Везде была кровь", - рассказал друг пострадавшего, который стал свидетелем происшествия.

Лоуренс в гневе хотел сначала накинуться на владельца автомобиля, когда тот вышел из машины, чтобы предложить свою помощь. Сначала он не узнал в нем актера, который сыграл Шерлока Холмса, но потом Камбербэтч снял кепку, которая частично скрывала его лицо.

Майкл Лоуренс признался, что чуть не получил вдобавок к травме руки и сердечный приступ, когда увидел, кто его сбил на дороге. Драться он передумал, а Камбербэтч дал ему бутылку воды и чистую футболку. Потом он предложил его отвезти в больницу.

Бенедикт Камбербэтч (instagram.com/benedictcumberbatc)

Они обменялись номерами телефоном и договорились решить проблему мирным путем, без привлечения полиции. Актер, однако сообщил о происшествии, но сказал, что пострадавший не хочет выдвигать обвинения. На данный момент ситуацией занимаются сотрудники страховой компании. Лоуренс захотел в качестве компенсации 20 тысяч фунтов стерлингов (около 26 тысяч долларов).

Бенедикт Камбербэтч уже почти четыре года проживает на острове Уайт. Туда он переехал вместе с женой, актрисой Софи Хантер. На данный момент пара ожидает рождения третьего ребенка.

Бенедикт Камбербэтч и Софи Тернер (instagram.com/benedictcumberbatc)

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