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Известный блогер и актер сериала "Школа" устроили жесткую драку в Киеве (видео)

STYLERПроисшествия    04.11.2019 - 09:50
Известный блогер и актер сериала "Школа" устроили жесткую драку в Киеве (видео)
В Киеве подрались блогеры Вегас и Скуратов (коллаж: РБК-Украина)

В ночном клубе Киева подрались популярные блогеры

В Киеве в ночном клубе Fifty, что в Голосеевском районе, подрались известные блогеры Антон Скуратов и Даня Вегас, который снимался в популярном украинском сериале "Школа". В сети выложили видео потасовки между молодыми людьми.

Потасовка произошла в субботу, 2 ноября. Ребята сначала дрались в клубе, но позже выяснение отношений перенеслось и за пределы заведения.

Известный блогер и актер сериала &quot;Школа&quot; устроили жесткую драку в Киеве (видео)

Даня Вегас и Антон Скуратов (коллаж: РБК-Украина)

Кроме того, в сети сообщалось, что Антон Скуратов был госпитализирован с травмой головы и переломами.

Драку, якобы начал Вегас. Причину конфликта никто из сторон не называет. Но поговаривают, что продолжение следует…

В Киеве подрались блогеры Вегас и Скуратов (видео: instagram.com/dtp.kiev.ua)

Оба драчуна прокомментировали ситуацию в Instagram-сториз, переведя стрелки друг на друга.

По словам Вегаса, у него "проблемы на личном", а Скуратов каким-то образом его зацепил. На что актер "Школы" ответил кулаками.

Известный блогер и актер сериала &quot;Школа&quot; устроили жесткую драку в Киеве (видео)

Даня Вегас прокомментировал инцидент (скрин: instagram.com/daniel.vegas)

Антон Скуратов объяснил, что Вегас непонятно почему полез в драку.

"В целом странная ситуация вчера произошла. Да, я выпил. Но человек, с которым я вроде бы как знаком, устроил непонятный движ", - объяснил Скуратов.

Кроме того, Скуратов говорит, что с ним все хорошо. Он опровергнул информацию о своей госпитализации.

Я в больнице не был. Со мной все хорошо, резюмировал блогер.

Известный блогер и актер сериала &quot;Школа&quot; устроили жесткую драку в Киеве (видео)

Объяснение Скуратова (скрин: instagram.com/skuratv)

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