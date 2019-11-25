Известный автогонщик назвал ДТП с Кулебой и детьми неслучайным (видео)

Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в страшное ДТП в Чабанах на Киевщине, в результате которого серьезно пострадали его дети - старший сын Тимофей и 10-летний Елисей. Аварию с уполномоченным президента по правам ребенка прокомментировал известный украинский автогонщик Алексей Мочанов.

Так, судя по опубликованному видео, столкновение Toyota Camry, за рулем которой был 47-летний Кулеба, с микроавтобусом Volkswagen произошло по вине омбудсмена, который совершил запрещенный маневр на перекрестке, рванув на красный свет.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (видео: facebook.com/pumamgo)

По словам Мочанова, ДТП не стало случайностью или стечением обстоятельств. Гонщик назвал возмутительным тот факт, что водитель Camry подъехал к светофору и объехал справа очередь из автомобилей.

"Похоже, что детский омбудсмен планомерно шел и ехал к такому раскладу. Это не случайности и не стечение обстоятельств. А - закономерность", - пишет Мочанов в Facebook.

Кроме того, на снимках разбитого авто видно, что ремень был пристегнут в гнездо. При этом, по мнению Мочанова, Кулеба явно "пристегнул таким образом ремень не сегодня и не перед этой поездкой".

Автогонщик назвал Кулебу, как водителя, систематическим и злостным нарушителем ПДД и посоветовал ему в дальнейшем ездить только с водителем.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (скрин: facebook.com/alex.mochanov)

Напомним, авария случилась около 14:00 в воскресенье, 24 ноября. Старший сын омбудсмена находится в тяжелом состоянии в Феофании, младший - в "Охматдете". Сам Никола Кулеба получил переломы ребер и сотрясение мозга. Его жизни, как и жизни 21-летнего водителя Volkswagen, ничего не угрожает.

В полиции открыли уголовное производство по 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (фото: informator.ua)