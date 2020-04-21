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Известному актеру ампутировали ногу из-за коронавируса

STYLERЖизнь    21.04.2020 - 17:26
Известному актеру ампутировали ногу из-за коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус привел к ампутации ноги канадского актера Ника Кордеро

Коронавирус в Украине зафиксирован у более 6 тысяч человек. При этом больше всего зараженных находится в Черновицкой области – 988. Инфекция может по-разному влиять на организм. Кто-то переносит болезнь, как обычную простуду, а кому-то становиться очень плохо из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Известный канадский актер Ник Кордеро лишился ноги из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. Две недели медики боролись за здоровье мужчины, но его состояние сильно ухудшилось.

Известному актеру ампутировали ногу из-за коронавируса

Ник Кордеро (фото: instagram.com/nickcordero1)

У Ника появились проблемы со свертываемостью крови в правой ноге. Врачи выписали разжижители, но они не помогли. Состояние больного становилось только хуже, и у него началось внутреннее кровотечение в кишечнике. Медикам ничего не оставалось, как ампутировать конечность. Об этом сообщает CNN.

Кордеро госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса в конце марта с пневмонией. Врачи сделали тест на COVID-19 и он подтвердил заражение. Сейчас жизнь артиста поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

Ник Кордеро снимался в сериалах "Голубая кровь", "Закон и порядок. Специальный корпус", также он был номинирован на "Тони" за роль в спектакле "Пули над Бродвеем".

Напомним, что Доктор Комаровский рассказал, где больше всего вероятность заразиться коронавирусом.

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