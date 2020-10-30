Что известно о виновнике ДТП на Майдане и грозит ли ему тюрьма

Виновник смертельного ДТП на Майдане в пятницу, 30 октября, задержан и прокуратура открыла дело. Как оказалось, водитель был в момент аварии трезв, он потерял сознание за рулем. Что известно о мужчине, и грозит ли ему тюремное наказание - читайте в материале Styler.

Так, согласно сообщению Telegram-каналов мужчину зовут Назаренко Юрий Николаевич, он 1954 года рождения (66 лет). До 2014-го он был чиновником на должности Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).

Кроме того, Назаренко координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета. Но в 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Виновник смертельного ДТП на Майдане (фото: t.me/apnewsua)

Мужчине уже предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения, что повлекло собой смерть нескольких человек, пишет замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнил также, что в ДТП пострадали четыре человека, а еще двое погибли.

"Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем", - уточнил замминистра МВД.

Драгер наличие алкоголя в крови не показал, более точные результаты даст анализ крови и мочи.

И хотя водитель, по его словам, недавно перенес операцию и плохо себя чувствовал, Геращенко напоминает - это не значит, что он не должен нести ответственность.

Ведь правила дорожного движения Украины четко указывают в пункте 2.9, подпункт "д", что запрещается: "Управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание".

На обнародованной полицией записи видно, как внедорожник сначала с нарушением правил дорожного движения медленно пересекает перекресток Крещатика и Аллеи Небесной Сотни, после чего ускоряется и его выносит на тротуар, где он зацепил припаркованный легковой автомобиль.

Протащив менее габаритное авто несколько метров, Land Rover выезжает на пешеходную часть и стремительно несется по направлению к подземному переходу, возле которого сбивает людей и в итоге врезается в машины, которые стоят на светофоре.

Полное видео ДТП на Майдане (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, что смертельное ДТП на Майдане случилось в пятницу 30 октября около 16:00. В результате аварии в пешеходной зоне погибли мужчина и женщина, четверо людей получило травмы.