Что известно о новом штамме коронавируса из Британии: эксперты дали четкое разъяснение

Новый штамм коронавируса "VUI-202012/01" мог появиться в Великобритании еще в сентябре 2020-го, но активное распространение началось в середине ноября. Эксперты говорят, что он на 70% более заразен, но доказательств того, что он вызывает больше тяжелых последствий или более летален на данный момент нет.

В британской Службе общественного здравоохранения рассказали, что известно о мутации вируса.

Медики говорят, что способы борьбы с новым штаммом остаются неизменными: социальное дистанцирование, ношение маски, частая обработка рук и избегание контакта "руки - лицо".

"Мойте руки, носите маску, держитесь на расстоянии от других людей и уменьшайте социальные контакты", - советуют британские эксперты.

Штамм VUI-202012/01 был выявлен, когда эксперты пытались понять, почему уровень заболеваемости в графстве Кент не уменьшается несмотря на серьезные ограничения.

"Потом мы обнаружили кластер связанных с этим вариантом случаев, который быстро распространялся в Лондоне и Эссексе", - говорится в сообщении организации.

Кроме того, там добавили - пока нет доказательств, что вакцина от Pfizer и BioNTech, которой прививают британцев, не защищает от нового штамма. Сейчас исследования в этом направлении являются приоритетными.

Отметим, что про новый штамм коронавируса заявил премьер Британии Борис Джонсон, объявивший, что Лондон и части юго-восточной и восточной Англии перейдут на ограничения "четвертого уровня", а все некритичные для жизни магазины закроются с 20 декабря.

VUI-202012/01 обнаружен уже на трех континентах - в Европе, Австралии и Африке. Около 20 стран ввели ограничение авиасообщения с Великобританией. В стране уже заявили, что новый штамм вышел из-под контроля.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения раскрыли причины появления нового вируса. Там считают, что вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, из-за животного происхождения коронавируса, он имеет способность в ходе мутаций приспосабливаться к организму человека.