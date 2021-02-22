UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Известная на всю Украину учительница из-за издевательства коллег уволилась со школы: это был ад!

Автор: Анна Шиканова

Учительница биологии Ольга Халепа из Харьковской области вынуждена была уволиться со школы из-за издевательства коллег. Педагог получила звание "Учитель года" и была известна на всю страну благодаря своим рэп-урокам на тему биологии.

Учительница Ольга Халепа призналась, что коллеги устроили ей настоящий ад. Об этом она рассказала в программе "Информационный вечер" на телеканале Simon.

Ольга Халепа стала известной на всю Украину во время карантина в 2020 году. Чтобы заинтересовать детей уроками биологии, она стала записывать их в стиле рэп. Сама придумывала песни, снимала и монтировала. По версии еженедельника "Освіта", за оригинальный подход к обучению Ольгу Халепу признали "Лучшим учителем 2020".

Однако ей пришлось уйти со школы в селе Яковлевка Лозовского района из-за прессинга со стороны коллег.

"На меня осуществляли психологическое давление. Все время блокировались мои начинания, мои проекты. Было полное игнорирование. Это был ад, если честно. Когда в коллективе издеваются, и администрация все время прессует, ты просто ставишь точку, пишешь заявление и уходишь", - рассказала Ольга Халепа.

В начале сентября 2020 года ей пришлось уйти из школы, где она проработала 13 лет. На ее место нового учителя биологии так и не нашли и этот предмет детям преподает учитель зарубежной литературы. Сама Ольга Халепа работу пока не нашла и не знает, вернется ли в сферу преподавания.

"Я живу в сельской местности. Чтобы принять какие-то предложения, мне надо или сменить место жительства, или куда-то ездить. В этом — главная проблема", - объяснила педагог.

Сейчас Ольга Халепа ведет свой канал в YouTube и на Telegram. Там она объясняет детям различные познавательные факты о биологии. На нее подписано около 4 тысяч пользователей.

Учитель года Ольга Халепа рассказала, что вынуждена была уволиться из-за издевательств со стороны коллег

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ирпене разгорелся скандал из-за учителя физкультуры, которые позволил детям опасные игры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школабуллингучитель
Читайте также
Украина вводит адаптивный карантин: как будут работать школы со среды
Киевлянка пожаловалась на "жестокое обращение с детьми", но сама нарвалась на критику
Прогноз погоды