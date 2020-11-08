Известная врач назвала опасную ошибку, которую допускают больные при лечении COVID-19

Людям с коронавирусом не стоит сбивать повышенную температуру тела, ведь в этот момент организм борется с инфекцией. Алгоритм аналогичен тому, как при простуде с легкими симптомами. Гораздо эффективнее иметь дома пульсометр для измерения содержания кислорода в крови, что поможет установить, нуждается ли больной COVID-19 в госпитализации.

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала Obozrevatel TV, перечислила три фактора, когда можно сбивать повышенную температуру тела. Медик говорит, что принимать лекарства для снижения температуры тела стоит, когда она поднялась до 38 градусов.

Также к исключениям она отнесла ситуацию, когда в организме из-за высокой температуры начинаются расстройства и ее нельзя терпеть.

"Если вы можете терпеть 38,5 – нормально, если можете 39 толерировать – супер. Вирусам значительно тяжелее, чем вам, потому что в этот момент они просто закипают в той горячей смоле, они там погибают", – отметила Богомолец.

В то же время врач советует людям, которые заболели коронавирусом и лечатся в домашних условиях, кроме градусника приобрести пульсометр. Благодаря прибору, больные будут следить за своим кислородом в крови, а в случае его снижения, экстренно обратятся к врачам.

"Если сатурация нормальная, даже при высокой температуре, даже если человек себя нехорошо чувствует, тогда можно быть дома и дальше проверять показатели в динамике", – отметила врач.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов пояснил, когда "коронавирусных" пациентов должна забирать "скорая" для размещения в больницах. По его словам, госпитализация происходит при наличии не менее одного из симптомов, характерных для COVID-19.

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