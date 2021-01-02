Известная волонтер умерла от COVID-19: украинцев просят помочь ее детям

Волонтер Александра Тарасова умерла от коронавируса 2 января в киевской больнице, где она была подключена к кислороду и находилась в реанимации.

Трагическую весть передала Оксана Шевченко в своем Facebook.

"Страшная новость для всех нас. Случилось непоправимое. Александра Тарасова ушла от нас. Ковид забрал замечательного человека. Слов не хватает. Слезы. Отчаяние. Организация похорон под контролем", - написала волонтер.

Тарасова занималась помощью для бойцов ВСУ на Донбассе на передовой, а также помогала раненым и ветеранам войны на "гражданке", опекалась вопросами реабилитации. Она возглавляла сначала фонд "Крылья феникса" и "Вернись живым", посвящала волонтерству все свое время.

В декабре украинцы объявили сбор средств для помощи уже самой Тарасовой, которая заболела COVID-19, и болезнь у нее протекала в очень тяжелой форме.

"Сейчас нужна финансовая поддержка детям на похороны мамы, и на первое время справиться после потери кормилицы. Пожалуйста, друзья, давайте поможем семье хотя бы финансово пережить эту страшную потерю", - призвала теперь Шевченко.

Александра Тарасова (фото: facebook.com)

Также она опубликовала номер карточки сына Тарасовой для материальной помощи:

"4441114443023401 Константин Тарасов-Чаплик (Монобанк)

5168755428921809 Константин Тарасов-Чаплик (ПриватБанк)".

Как рассказала волонтер Дана Яровая на своей Facebook-странице, Тарасовой не оказывали должной медицинской помощи.

"А еще у меня 3 километра переписки перед реанимацией, где Сашка писала, что ее не лечат, и ничего не делаются. Я готова предоставить эту переписку. И масса людей, которые говорили, что она истерит. Где теперь правда и кто ответит?" - возмущается она.

Александра Тарасова в больнице (фото: facebook.com/oksana.shevchenko.906)

Ранее сообщалось, что под Тернополем под дверью больницы от осложнений из-за коронавируса умер известный волонтер.

Также мы писали о том, что известный киевский врач-онколог умер от COVID-19 в возрасте 62 лет - директор Киевского областного онкологического диспансера, заслуженный врач Украины Олег Ременник спас жизни тысяч людей.