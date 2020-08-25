У известной украинской телеведущей и ее детей - COVID-19: болит тело и чешутся глаза

Маричка Падалко вместе со своими двумя детьми заразилась коронавирусом. Известная телеведущая подробно рассказала о том, как она заболела и какие у нее и ее семьи были симптомы.

COVID-19 в семью телеведущей принес ее сын Михаил, который вернулся домой с футбольных сборов в Виннице и пожаловался на боль в горле. При этом он много спал, но сначала родители тревоги не били, поскольку он часто отсыпается после тренировок. Об этом Падалко написала на своей странице в Facebook.

Тревожным звоночком послужило то, что позже на "горло" пожаловалась и старшая дочь телеведущей - 11-летняя Мария. Через несколько дней у нее появился сильный кашель и ее повезли в ближайшую клинику за городом.

Девочке диагностировали абструктивний бронхит и назначили ингаляции. При этом по настоянию мамы ребенку сделали ПЛР-тест. Вскоре у девочки температура резко подскочила до 40,3 градусов, а также усилился кашель.

Результаты теста показали, что у ребенка коронавирус. После этого сама телеведущая почувствовала симптомы заболевания. У нее поднялась температура до 37,4. Также начался кашель, и появилось ощущение "постороннего тупого предмета в груди".

Но тест на COVID-19 не показал наличие заболевания. Оказалось, что Маричка просто не заметила, как заболела коронавирусом, а его последствия проявились позже. Она сдала тест на антитела, которые проявляются после болезни, и он оказался положительным.

Маричка отметила, что острая фаза уже прошла, но она до сих пор много спит. Кашля нет, но приходится пить обезболивающее из-за мышечных болей, которые не дают спать по ночам. Также она рассказала, что до сих пор болит все тело и чешутся глаза.

Телеведущая отметила, что ее сын уже здоров, а муж и младшая дочь не заразились.

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