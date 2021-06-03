Известная актриса жестко разнесла Укрзализныцю: мы для вас люди или кто?

Укрзализныця влипла в очередной скандал. На этот раз поезд №13 Киев-Солотвино покрасили краской, но пассажиров об этом не предупредили и вывели состав на маршрут с жутким запахом. Люди должны ехать, вдыхая неприятный аромат.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская актриса Римма Зюбина.

"С огромным удивлением я поняла, что вагон только что покрасили. И когда ты заходишь в середину - там все пахнет краской. У меня вопрос к Укрзализныце, есть ли какие-то технические нормы, когда красится вагон и, когда людям можно в нем ехать?" - записала видеобращение артистка.

Римма Зюбина отметила, что она аллергик и астматик, также в этом вагоне могут находиться люди с не менее серьезными заболеваниями.

"Едут также маленькие дети. Мы будем ехать с 5 часов вечера до 7 утра в таком аромате. Возможно, я дождусь ответа от Укрзализныци, потому что это все не бесплатно и существует за наши с вами налоги", - сказала актриса.

Римма Зюбина пожаловалась на Укрзализныцю

Реакция Укрзализныци

В комментариях актрисе отписался представитель Укрзализныци Александр Петровский. Римма отметила, что все пассажиры написали жалобу в ведомство.

"Спасибо за сигнал! Разбираемся, этот вагон по ремонту вышел 31.05 и в рейс пошел сегодня 02.06, регламентно - это допустимо и резкого запаха быть не должно, но обычно проверим и в любом случае извиняемся за неудобства!" - написал Петровский.

Также отреагировала на инцидент и сама Укрзализныця и извинилась перед актрисой.

"Здравствуйте, уважаемая Римма! Простите, пожалуйста, за негативный опыт с которым столкнулись, предоставьте более подробную информацию о вашей поездке, дату, номер вагона и номер места, для решения этой ситуации", - сказано в сообщении.