Украинский военный показал последствия извержения вулкана в Конго: жуткие фото

В Демократической республике Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго. Вулкан проснулся после 19 лет спячки, и жертвами этого извержения стало уже почти два десятка человек.
Украинский военнослужащий из Тернополя Юрий Кульпа показал последствия извержения вулкана возле города Гома на фото.
Помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ Юрий Кульпа рассказал, что командование приняло решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. Как он отметил, ночь была довольно тяжелой.
Сейчас военные миротворческой миссии уже вернулись в базовый лагерь, но находятся в дежурном режиме, так как прогнозы вулканологов неутешительны и возможна повторная эвакуация.
"По информации местных вулканологов возможна вторая волна извержения вулкана Ньирагонго, поэтому военные украинского национального контингента не теряют бдительности. В настоящее время военнослужащие несут дежурство в усиленном режиме, хотя находятся все в безопасности. Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации, а также от рекомендаций вулканологов и решений руководства Миссии ООН в Демократической Республике Конго", - рассказал Кульпа.
Извержение вулкана в ДР Конго (Фото: facebook.com/yurakulpa)
Известно также о том, что лава вулкана достигла Муниги, района города Гома. По дороге лава успела сжечь три села, и вулканические потоки достигли пределов местного аэропорта. В городе проводится эвакуация.
Напомним, извержение вулкана в ДР Конго началось 22 мая и город Гома оказался в опасности. Лава вулкана остановилась в сотнях метрах от двухмиллионного города.