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Ізраїльська пара вбила семеро терористів ХАМАС, щоб урятувати своїх дітей: з'явилися деталі

Ізраїльська пара вбила семеро бойовиків для порятунку дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ітай та Хадар Бердичевські прийняли бій із бойовиками ХАМАС, щоб врятувати життя своїм 10-місячним близнюкам. Вони сховали дітей у бомбосховищі, а самі взяли до рук зброю.

Деталі цієї історії повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Почесного Консула Держави Ізраїль у Західному регіоні Олега Вишнякова у Facebook.

Під час підготовки матеріалу також використані джерела: Деталі, facebook Bar Davidoff.

Хадар (у дівоцтві Розенфельд) та Ітай Бердичевські проживали у Кфар Аза - це невеликий кібуц прямо біля кордону із сектором Газа.

2008 року поселення залишило частину жителів після сильних обстрілів і на момент вторгнення там проживало близько 750 осіб.

Бердичевські – офіцери та професійні військові з 2011 року, їм обом було по 30 років. Пара довгий час зустрічалася, зовсім недавно вони одружилися та стали батьками – з ними у будинку перебували 10-місячні близнюки.

За деякими даними, Ітай має українське походження.

Хадар та Ітай Бердичевські (фото: facebook.com/barperetz)

Під час вторгнення ХАМАС вони були вдома. Батьки встигли сховати своїх малюків у кімнаті-бомбосховищі, а самі взяли до рук зброю та прийняли бій. На жаль, Хадар та Ітай загинули. Але до цього вони встигли знищити сімох терористів.

Дітей терористи не знайшли, і близнюки просиділи у бомбосховищі майже 13 годин. Брат Ітая та батько Хадар йшли на допомогу сім'ї, але не встигли. Вони знайшли дітей і зараз близнюки у безпеці.

Хадар та Ітай Бердичевсьі (фото: facebook.com/Олег Вишняков)

"У своєму житті вона була прикладом чесноти та заплатила найвищу ціну за свободу разом зі своїм чоловіком. Вона завжди надихала нас своєю силою та рішучістю", - розповіла про Хадар її близька подруга та товаришка по службі Бар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що бойовики ХАМАС убили відомого футболіста.

А ще розповідали, що співачка KOLA опинилася в Ізраїлі під обстрілом.

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