Израильский препарат спас от коронавируса зараженных: ошеломительные подробности

Коронавирус 2020 уже не так страшен жителям планеты, ведь ученые прилагают все усилия, чтобы найти препарат от заболевания. В США впервые начали тестировать израильский препарат, который имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных Covid-19.

Семь пациентов в Израиле, которые находились на волоске от смерти из-за дыхательной недостаточности, выжили после приема данного лекарства. Об этом информирует Christianity Daily.

Активное вещество лекарства может подавлять опасную чрезмерную активацию иммунной системы, которая вызывает смерть у пациентов с коронавирусом. По словам генерального директора и президента компании Яки Янай, лечение состоит из 15-миллилитровых доз клеток, которые вводят в виде простых межмышечных инъекций. Попав в организм, они начинают производить терапевтические белки.

До сих пор данная технология использовалась для лечения людей, страдающих от плохого кровотока к ногам, однако ученые компании смогли быстро перепрофилировать клетки для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, что Комаровский дал неутешительный ответ касательно того, когда отменят карантин в Украине.

Мы писали, что будет с курсом доллара после карантина. Свое мнение относительно курса американской валюты на украинском рынке выразил эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний.

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