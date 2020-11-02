Изобретен "мгновенный" тест на коронавирус: когда появится в продаже

Ученые изобрели самый быстрый тест на коронавирус. Как сообщается, результаты можно узнать уже через несколько секунд после его проведения. Механизм работы заключается в том, что тест действует практически молниеносно. Он за несколько секунд отличает коронавирус от других инфекций. Когда тесты смогут поступить в продажу – рассказывается в материале BBC.

Для изобретения более быстрого метода диагностики COVID-19, ученые использовали уже известную технологию, которая применялась для определения рака легких и для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной. Новый тест определяет специфические для коронавируса химические элементы, которые говорят о наличии инфекции в организме. Например, в ходе испытаний тесты отличили коронавирус от других заболеваний – астмы или бактериальной пневмонии.

Исследователи считают, что изобретение сможет помочь быстрее победить коронавирус в мире. Новый тест поможет снизить заболеваемость коронавирусом и не создавать очередей при диагностике в аэропортах, плановых тестированиях в разных государственных структурах.

"Образец дыхания можно взять быстро, это неинвазивно, не нужен специально подготовленный человек, и через несколько минут у вас уже есть результат", – заявил основатель и глава компании Санти Домингес.

По словам разработчиков, прибор для тестирования будет готов через шесть месяцев при условии финансирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе.

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