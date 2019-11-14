Изображал пешехода: в Сумах словили пьяного в хлам водителя (видео)

В Сумах полиция остановила водителя авто, который двигался без включенных фар в темное время суток. За рулем Mitsubishi Pajero Sport оказался 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные сообщили ему причину остановки и суть совершенного им правонарушения, с чем водитель полностью согласился. Однако, как только полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, настроение мужчины изменилось.

Водитель начал агрессивно себя вести, угрожать своим адвокатом и прикидываться пешеходом. Кульминацией его поведения стал спринт с места остановки. Физическая подготовка патрульных оказалась значительно лучше, поэтому они догнали и остановили водителя.