Изнасилование украинки в Богдановке, прогремевшее на весь мир: появилось видео с места преступления

Произошло страшное преступление 9 марта. Двое пьяных оккупантов - командир и подчиненный неоднократно насиловали женщину, угрожая насилием над ее маленьким сыном. Женщине с ребенком, к счастью, удалось спастись.

От двухэтажного дома остался лишь сгоревший каркас, во дворе люди похоронили убитого 34-летнего хозяина. Оккупанты сняли с него обручальное кольцо, когда застрелили.

"Мужчина пытался ее защищать, но они его застрелили. Пугая тем, что будет насилие, совершенное к ее сыну, трехлетнего, они ее насиловали и делали это не один раз", - рассказал Небытов.

Что известно о насильнике и уголовном деле

Насильник, стал первым в Украине, кому объявили о подозрении. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Прокуроры Киевской области установили военнослужащего РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно насиловал его жену", - написала она.

А ведущий Андрей Джеджула заявил, что личность одного из насильников установлена. Это Михаил Романов, и он уже ликвидирован.

Фото предполагаемого насильника Михаила Романова (instagram.com/djedjula)

Небытов говорит, если Михаил Романов остался в живых, он объявлен в международный розыск и будет привлечен к ответственности.