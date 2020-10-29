Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых в пытках копов могут отпустить

Бывший полицейский Ярослав Леваднюк освобожден из-под стражи несмотря на то, что он является одним из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области. В связи с этим адвокат потерпевшей женщины Злата Симоненко считает, что и остальные полицейские подозреваемые могут быть отправлены на свободу. Правозащитница отметила, что решения суда еще нет, но после таких действий судьи правосудие может не свершиться..

"Это первый признак того, что потенциально и двоих других подозреваемых также могут освободить из-под стражи. Поскольку к этому времени судди принимали решение о необходимости содержания под стражей, поскольку ести риски давления на свидетелей, потерпевшую и ее родственников, а также уничтожения вещественных доказательств", - рассказала Злата Симоненко ТСН.

По словам адвоката, пострадавшая от насилия и пыток женщина, до сих пор находится под охраной. Она не исключает давления на ее подзащитную и ее семью.

"Правоохранители долгое время занимали авторитетный уровень в районе. Именно поэтому их увольнения является основанием для того, что могут появиться попытки воздействия на потерпевшую и ее семью. Кроме того, во время задержания, полицейские говорили: в случае их освобождения из-под стражи сделают все, чтобы она не дала показания в суде. А ее показания в суде будут ключевыми для привлечения виновных лиц к ответственности", — рассказала адвокат.

Напомним, изнасилование, а также пытки над 26-летней девушкой произошли в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. 23 мая Нелю забрали на допрос в полицию по поводу ограбления сельского магазина, но домой она вернулась на следующий день около 8 утра

Как мы ранее писали, в деле по изнасилованию в Кагарлыке всплыли скандальные детали про судью, отпустившую "копа".