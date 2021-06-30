Изнасилование и гибель 16-летней Маши под Полтавой: ее подруге объявили о подозрении

К гибели Марии причастна ее подруга

По информации местного ресурса "Новини Полтавщини", 25 июня о подозрении было объявлено 17-летней подруге Маши. Ее обвиняют в "неоказании помощи".

"25 июня девушке сообщили о подозрении относительно неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей", - рассказал руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столитний во время пресс-конференции 29 июня.

Что случилось той страшной ночью

30 апреля 2021 года местные жители нашли тело девушки на обочине дороги. Экспертиза выяснила, что Мария скончалась в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. Также она была изнасилована.

Следствие выяснило, что накануне девушка гостила в доме знакомого в компании 20-летнего парня, двух 15-летних подростков и 17-летней подруги.

В совершении изнасилования подозревается 15-летний подросток, а 20-летнему парню предъявляют обвинение в подстрекательстве к совершению преступления, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. Кроме того, всех фигурантов обвиняют в "оставлении в опасности".

Скриншот: Погибшая Мария Бондаренко

Трем из четырех фигурантов объявили о подозрении, двое - под стражей

"5 мая основному фигуранту дела (15-летнему парню. - Ред.) было предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей. 7 мая его взяли под стражу. Второму, совершеннолетнему (20-летнему. - Ред.) подозреваемому предъявлено обвинение по трем статьям: подстрекательство к изнасилованию несовершеннолетней девушки, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Он тоже находится под стражей", - добавил Антон Столитний.

25 мая подозрение в "оставлении в опасности" вручили 17-летней подруге Маше, а еще одному, 15-летнему парню обвинение предъявить не могут из-за его возраста.

"Четвертому фигуранту мы не можем предъявить обвинение, поскольку он является несовершеннолетним. Но относительно него будет решаться вопрос, по применению мер воспитательного характера. Это также привлечения к уголовной ответственности, но с учетом возраста лица, это несколько иной процессуальный характер", - добавил руководитель Полтавской областной прокуратуры.