ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Изнасиловал и пытался задушить: в Киеве молодая женщина стала жертвой таксиста

Автор: Анна Шиканова

Водитель столичной службы такси набросился на клиентку и начал ее бить

В Киеве водитель такси напал на свою клиентку, пытался ее задушить, изнасиловал, а потом доставил ее по указанному адресу. Девушка сразу обратилась в полицию и преступника задержали.

Самые читаемые новости

Инцидент произошел рано утром 18 октября в Голосеевском районе столицы. Девушка отдыхала с подругой в одном из развлекательных заведений, а потом вызвала такси, чтобы уехать домой. Детали сообщили в издании OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Молодая женщина, которая стала жертвой таксиста – возглавляет юридическую компанию. Она вместе с подругой была в ночном клубе и незадолго до его закрытия вызвала такси, чтобы поехать домой. По вызову приехал автомобиль Volkswagen Passat и пассажирка села на заднее сиденье. Через несколько минут водитель отклонился от нужного маршрута и свернул в лесопарковую зону. Клиентка начала возмущаться, а водитель начал кричать на нее, а потом остановил машину и пересел на заднее сиденье.

Там он начала раздевать свою жертву, а когда встретил сопротивление – начал девушку душить и наносить удары по голове. Когда она потеряла сознание, он ее изнасиловал. После таксист приказал девушке одеться и отвез ее по указанному в заказе адресу. Пострадавшая сразу обратилась в полицию и вызвала медиков.

Подозреваемый был задержан через несколько часов и уже признался в содеянном. Выяснилось, что это 45-летний житель Тячевского района Закарпатской области, который жил в Киеве, арендовал жилье и работал в одной из служб столичного такси.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве таксист выгнал пассажирку на дождь из-за ее просьбы.

А также рассказывали о том, что во Львове таксист напал на 14-летнюю пассажирку.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины изнасилованиетакситаксист