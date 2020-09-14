Изменения климата в Украине стали смертельно опасны: кто в зоне риска

В Украине в 2020 году фиксируются массовые смерти в экосистемах. Глобальное потепление, приведшее к сухой осени 2019, бесснежной зиме и ранней весне, спровоцировало изменение климата. В результате резких негативных изменений массово умирают животные. Экологи говорят, что в дальнейшем могут исчезнуть целые виды растений и животных.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала, по каким причинам погибли многие животные, передает "Апостроф".

"Изменения климата у нас неизбежны. Была очень сухая осень, бесснежная зима, потом ранняя весна - это очень серьезно влияет на существование отдельных видов растений и животных. Когда в этом году была очень теплая зима, то животные, которые должны впадать в спячку, оставались активными - очень много таких животных погибло. Кроме того, многие погибли из-за пожара и так далее", - рассказала она.

Повышенные температуры в зимнее время способствуют распространению микробов. Эксперт уточняет, что из-за аномально теплой зимы в этом году многие бактерии и вирусы попросту не "перемерзли", а значит, их количество только выросло.

Многие проблемы можно было бы предупредить, считает эколог, однако "выгоднее возмещать последствия пожара, чем действовать на опережение". Также эксперт сетует, что в ГСЧС нет достаточного количества оборудования, защитной одежды, техники надлежащего качества.

"Когда мы говорим о масштабных лесных пожарах и затем подсчитываем убытки, то, может быть, стоит эти средства потратить на предупреждение - расчистить дороги, установить системы видеонаблюдения у зоны отчуждения, осуществлять аэро-фото-видеосъемку и тому подобное", - констатировала эколог.

По мнению эксперта меры предупреждения возгораний, перечисленные ею, также могут способствовать снижению угрозы террористической деятельности.

Напомним, что ранее климатологи заявили об исчезновении снежных зим в Украине.

Также эксперты передавали, что погода в Украине этой осенью и зимой удивит очередными аномалиями.