В измаильской школе учительница жестко унизила ребенка: твое место на зоне

В школе Измаила затравила ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В измаильской школе преподавателя уличили в унижении школьницы

В школе Измаила произошел вопиющий случай. Учительницу из школы №11 Жанну Мунтян подозревают в унижении ребенка. По словам директора учебного заведения, которая уже подтвердила эту информацию, преподаватель узнала, что у одной из учениц педикулез и предала этот факт огласке. Друзья девочки записали воспитательные беседы преподавателя, а после дали послушать аудио родителям.

Преподаватель обращалась к детям в жесткой форме: "Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски". Об этом пишет "Обозреватель".

Родители ребенка написали заявление в полицию. Правоохранители открыли производство по статье о буллинге. Если вину докажут - то учительнице грозит штраф и увольнение. Санкции могут коснуться и директора школы.

4 марта родители учеников 9-а класса приехали в Одесское областное управление образования. В школе пока не могут уволит преподавателя, так как она на больничном.

Как мы ранее писали, в херсонской школе №41 дети всеми силами выживают одноклассника и устраивают ему травлю. Так, на уроках школьники избивают мальчика и снимают происходящее на камеру мобильных телефонов.