ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В измаильской школе учительница жестко унизила ребенка: твое место на зоне

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 14:24
В измаильской школе учительница жестко унизила ребенка: твое место на зоне
В школе Измаила затравила ребенка (Коллаж РБК-Украина)

В измаильской школе преподавателя уличили в унижении школьницы

В школе Измаила произошел вопиющий случай. Учительницу из школы №11 Жанну Мунтян подозревают в унижении ребенка. По словам директора учебного заведения, которая уже подтвердила эту информацию, преподаватель узнала, что у одной из учениц педикулез и предала этот факт огласке. Друзья девочки записали воспитательные беседы преподавателя, а после дали послушать аудио родителям.

Преподаватель обращалась к детям в жесткой форме: "Твое место на зоне", "Помой свой рот от фекалий", "Ты и твоя семья зеки", "Ты тупее школьной доски". Об этом пишет "Обозреватель".

Родители ребенка написали заявление в полицию. Правоохранители открыли производство по статье о буллинге. Если вину докажут - то учительнице грозит штраф и увольнение. Санкции могут коснуться и директора школы.

4 марта родители учеников 9-а класса приехали в Одесское областное управление образования. В школе пока не могут уволит преподавателя, так как она на больничном.

Как мы ранее писали, в херсонской школе №41 дети всеми силами выживают одноклассника и устраивают ему травлю. Так, на уроках школьники избивают мальчика и снимают происходящее на камеру мобильных телефонов.

В украинских школах изменят стандарт базового образования: все подробности В киевских школах сделали важное объявление из-за угрозы коронавируса
Новости Украины школа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь