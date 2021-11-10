Издевательства над больной бабушкой в Киеве: обвиняемый подросток покинул город и просит денег

Парень показал уведомление от Облонской окружной прокуратуры города Киева и просит 30 тысяч гривен.

Скриншот с Instagram

Также он опубликовал свою локацию - это город Винница.

Скриншот с Instagram

По данным следствия, 76-летняя пенсионерка уже 5 лет прикована к постели. Над ней издевались два друга ее внука, пока тот все снимал на камеру. Теперь парням 2001, 2002, 2003 годов рождения грозит до 4 лет лишения свободы.

Видео издевательства над пожилой женщиной можно посмотреть по этой ссылке.