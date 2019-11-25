Избитый из-за песен Газманова украинский чиновник раскрыл детали скандала

В Славянске избили заместителя мэра Андрея Рубана в ночном клубе за замечания относительно звучащих в заведении песен российского певца Олега Газманова, известного своей антиукраинской позицией. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли адекватно отреагировать на инцидент, игнорировали звучащие угрозы, а протокол о правонарушении не был составлен. На своей странице в Facebook Рубан отметил, что снимет претензии к охране бара "Соло" после извенений.

Также заместитель городского головы объяснил во избежание манипуляций, что недовольство у него вызвали не песни на русском языке, а текст, пропагандирующий армию и военнослужащих РФ - страны-агрессора.

"Именно эта страна лишила Украину территорий, развязала, контролирует и поддерживает военный конфликт на Донбассе, который повлек за собой десятки тысяч смертей украинцев и миллионы вынужденных переселенцев. И именно эту армию и руководство этой страны лично я виню в прилете ко мне в дом двух снарядов летом 2014 года. Я не националист, и у меня всегда были непростые отношения с ними, но я патриот своей страны. Я полюбил Грузию, уважаю Польшу и другие страны Евросоюза. Россия для меня умерла в 2014 году", - написал Рубан.

В Славянске избили заммэра Андрея Рубана (Фото: facebook.com/andrew.ruban.31)

Как говорится в сообщении Славянского отдела полиции Донецкой области, руководством областного главка по данному факту назначено проведение служебного расследования.

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений.

Рубан в сети опубликовал фото одного из посетителей, который грубо его оскорблял и угрожал расправой, для того, чтобы написать на него заявление.

В Славянске избили заммэра Андрея Рубана - чиновник разыскивает нападавшего (Фото: facebook.com/andrew.ruban.31)

Заммэра Славянска также отметил, что инцидентом уже заинтересовались в СБУ, передают "Факты".

"Возможно потому, что певец Газманов есть в списке СБУ и Министерства культуры, куда занесены иностранные деятели культуры, угрожающие национальной безопасности Украины" - сказал он.

Российский певец Олег Газманов занесен в базу на сайте "Миротворец" (Фото: скрин: myrotvorets.center)

Рубан подчеркнул, что у него остались вопросы из-за действий правоохранителей в данном инциденте.

"Они не обеспечили процедуру написания заявления. В присутствии полиции меня принялись оскорблять двое посетителей. Они угрожали мне расправой, выхватили из рук заявление и порвали его. Я буду писать заявление в полицию по поводу хулиганских действий этих людей, где укажу одного из агрессивных посетителей, я уже знаю, кто это был. А данные второго человека в своем заявлении попрошу установить полицию. У меня есть даже видеозапись инцидента, где фигурирует один из моих обидчиков", - сказал он.

Рубан во время оккупации Славянска работал в Киеве. Также он вывез из захваченного боевиками "ДНР" города свою семью.