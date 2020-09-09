Избили за украинский язык? Подробности нападения на Владимира Балуха

Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, освобожденный в сентябре 2019-го в рамках большого обмена пленных, был жестоко избит в ночь на 8 сентября. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.

Его привезли около 4 утра в столичную больницу скорой медицинской помощи. Известно, что 49-летнего активиста нашла прохожая на территории "Гидропарка". Он был без сознания, говорится в сюжете ТСН.

В медицинском учреждении Балуху провели операцию на головном мозге. У него также перелом руки, а также ключицы.

На данный момент известно, что Владимир Балух был на встрече с другими экс-политзаключенными, где отмечал год на свободе (7 сентября 2019). Заключили его в 2016-м году за проукраинскую позицию - в своем дворе активист и фермер повесил сине-желтый флаг.

Одна из версий - во время празднования в ресторане у Балуха возник конфликт с русскоязычной компанией именно из-за языка.

Ирина Геращенко, нардеп от фракции ЕС, говорит, неизвестно, сколько Балух был без сознания, он перенес сложную операцию на голове из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.

Подробности нападения на Владимира Балуха (видео: ТСН)

Владимир Григорьевич Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

Нападение на активиста квалифицировали как разбой, а расследование дела взяла на контроль прокуратура Киева.

По последней информации, Владимир Балух находится в коме.

Ранее мы писали, что украинский журналист умер в Херсоне после жестокого избиения человеком, который назвал себя "посланником небес".

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