Избили и ограбили: на Волыни ученики напали на своего учителя

В Волынской области двое учеников вечерней школы напали на своего преподавателя прямо средь бела дня на улице. Об этом сообщает издание "Волынские новости".

Инцидент произошел в селе Озеро Киверцивского района Волынской области. Ученики 11-го класса Луцкой вечерней школы напали на своего учителя на улице, когда он вышел из школы и направился к трассе.

"Преподаватель вышел из школы и направился к дороге Луцк-Маневичи. В этот момент на него напали два ученика 11 класса. Они избили педагога и забрали у него сумку, в которой было несколько сотен гривен, мобильный телефон и мелкая бытовая техника", - говорится в сообщении.

Преподаватель получил множественные травмы и был доставлен в больницу. Медики у него диагностировали закрытую-черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и ссадины.

Старшеклассники, которые зверски избили своего учителя, были задержаны. Маневицкий районный суд Волынской области признал подростков виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы условно. На заседании суда школьники признали свою вину, раскаялись и попросили прощения у своего учителя.

Преподаватель поверил в искреннее раскаяние подростков и попросил суд не назначать парням максимальный срок наказания – 4 года лишения свободы. Он заявил, что моральные и материальные убытки ему были возмещены.

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