Избиение волонтера в Бахмуте: неожиданные детали инцидента (видео)

В Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко. На него напали вечером, 29 декабря. 36-летний волонтер госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в коме.

Как сообщил 2 декабря начальник Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный, личности преступников, которые избили волонтера, уже установлены. Это 16-летний и 17-летний местные жители. Один из них уже был осужден за разбой, но получил условный срок, который на данный момент все еще не погашен. Также установлено, что зверски избивал именно 16-летний подросток.

Молодых людей задержали и поместили в изолятор временного содержания. Начальник полиции пригласил активистов на судебное заседание по мере пресечения подростку, который напал без причины на волонтера и едва его не убил.

"Оба подростка были пьяны. Подозреваемый рассказал, что занимается боксом и хотел "отработать" свои навыки на живом "противнике". Уголовное производство открыто по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений", - сообщил Меженный.

Избитого Мирошниченко спасла соседка его родителей, которая работает в киоске возле места происшествия. Она обнаружила его без сознания, позвонила родным, а те - вызвали полицию и скорую помощь.

Полиция отработала камеры видеонаблюдения в районе происшествия и обнаружила, что на кадры видео попал сам факт избиения.

"Тащили по тротуару, бросали так, что потерпевший ударялся головой об асфальт", - добавил начальник полиции.