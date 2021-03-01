Избиение школьницы в Кривом Роге: стали известны причины драки

В Кривом Роге на днях три школьницы жестоко избили подругу возле школы №15. При этом другие подростки все снимали на видео. Сейчас стало известно, что насилие над несовершеннолетней произошло из-за парня.
Об этом сообщает "Сегодня".
В полиции рассказали, что конфликт между ученицами произошел после уроков. Уже начато уголовное производство.
После избиения 14-летняя девочка оказалась в больнице. Врачи диагностировали многочисленные ушиби. Также есть подозрение на сотрясение мозга.
"Для всех это было удивление, что между ними произошла драка. Они были можно сказать подругами. Общались, не конфликтовали, встречались на переменах", - рассказала школьный психолог Елена Кисель.
Напомним, на Прикарпатье 37-летний мужчина избил ногами восьмиклассника за то, что тот снежком попал в его дочь. Таким образом отец оскорбленной школьницы решил отомстить 13-летнему ребенку. Инцидент произошел возле школы на глазах у директора.
Руководство учебного заведения остановило дикое избиение, но разбираться в деле не стало. Школьника просто отправили домой.
Парень рассказал, что попросил прощения у девочки, но она пошла в машину и рассказала все отцу. После этого мужчина накинулся на него и начал бить по голове. Медики диагностировали у ребенка сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
Ранее во Львове 15-летний парень забил насмерть 44-летнюю бездомную. Инцидент произошел в заброшенном доме.