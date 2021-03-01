Избиение школьницы в Кривом Роге: стали известны причины драки

В полиции рассказали, что конфликт между ученицами произошел после уроков. Уже начато уголовное производство.

После избиения 14-летняя девочка оказалась в больнице. Врачи диагностировали многочисленные ушиби. Также есть подозрение на сотрясение мозга.

"Для всех это было удивление, что между ними произошла драка. Они были можно сказать подругами. Общались, не конфликтовали, встречались на переменах", - рассказала школьный психолог Елена Кисель.