"Избиение" ребенка сверстниками во Львове: история получила неожиданный поворот

В среду, 1 июля, сеть бурно обсуждала избиение ребенка сверстниками в Сиховском районе Львова. Полиция проверила эту информацию, и сообщила, что она не является действительной.

Правоохранители заявили, что был проведен осмотр 11-летнего мальчика, и никаких признаков насилия на его теле обнаружено не было. Об этом рассказала полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

Сотрудники полиции установили личности всех детей на видео, после чего они провели опрос детей от 10 до 12 лет в присутствии их родителей. Дети рассказали, что это на самом деле была игра, и никакого избиения не происходило.

Данную информацию также подтвердил 11-летний мальчик, которого якобы избивали. У него нет никаких повреждений, и не он, ни его родители не имеют никаких претензий к детям, которые были запечатлены на видео.

Напомним, что в Telegram-канале появилось видео и информация о том, что во Львове дети издеваются над сверстником. Местные также говорили о том, что группа малолетних хулиганов часто бьет и оскорбляет других детей.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Оболони группа подростков терроризирует местных жителей своими нападениями. Мужчина пожаловался, что увидел лежачего парня и предложил помочь, но два десятка подростков начали ему угрожать.