Избиение переселенца чиновником в мэрии: в скандале новые детали

В Бориспольском городском совете секретарь мэрии Ярослав Годунок избил общественного активиста и переселенца из Луганска Игоря Петровскиса. После того, как пострадавший обратился к президенту Зеленскому с просьбой не оставлять без внимания этот инцидент, дело получило новый поворот.

На данный момент полиция изъяла видео с камер наблюдения и приобщила их к материалам уголовного производства.

"Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет проведена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений", - написали на странице полиции Киевской области в Facebook.

Напомним, что уголовное производство проходит по статье (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в полиции готовят проект подозрения, потом его отправят в прокуратуру.

Отметим, что в комментариях к посту полиции Ярослав Годунок написал, что Петровскис - "сепаратист" и даже опубликовал его посты про Путина и Гиркина. Позже все комментарии у посту почистили.

Как мы ранее писали, секретарь мэрии избил активиста, который в последствии оказался в больнице.

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