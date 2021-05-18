Избиение "копа" в Днепре: замначальника патрульной полиции высказался о драке с подчиненным

Маслюк, излагая свою версию событий, опроверг рассказ Калиняка о месте происшествия и причинах потасовки. В частности, патрульный утверждал, что его били в кабинете замначальника в присутствии комбата 2-го батальона патрульной полиции, что у него выбили смартфон из рук и начали избивать. Маслюк говорит, что конфликт вспыхнул в коридоре, и начался после замечания "копу", который стоял посередине с телефоном в руках и не давал пройти.

Якобы он отодвинул руки Калиняка с девайсом, так как хотел "обратить внимание", а в ответ "коп" схватил Маслюка, и они начали бороться.

Заместитель начальника управления говорит, что тогда был в штатском.

По его словам, сержант начал кричать о нападении на сотрудника и пытался задержать Маслюка. Позже подоспели еще двое правоохранителей, которые решили разнять потасовку - мол, вероятно поэтому Калиняк заявляет, что его держали за руки.

"Я его не бил. Клянусь. Мне не стыдно сказать, глядя вам в глаза. Мы сражались, а не дрались - боролись", - рассказал он.

Разбитый нос "копа" заместитель начальника объясняет тем, что боролся с Калиняком, пытался вырваться. Также Маслюк рассказал, что и сам получил травмы в результате драки - у него повреждена фаланга пальца, сотрясение мозга и ушиб в районе груди, и заявление о нападении на себя он написал.

Маслюк допускает, что было начато внутреннее расследование. Также он обратил внимание, что в коридоре, где произошла драка, работали камеры наблюдения, и можно проверить видео.

Правоохранитель добавил, что если кадры продемонстрируют не то, что он рассказал, то готов извиниться и понести ответственность.

Видео: в патрульной полиции Днепра прокомментировали инцидент с дракой правоохранителей

Напомним, что сержант Калиняк рассказывал о намерении отправиться в Киев, встретиться там с народными депутатами и президентом, чтобы рассказать о коррупции в полиции Днепра. После инцидента он написал заявление о нападении на себя, вызвал "скорую" и находится в больнице.

Сотрудники ГБР по факту происшествия проводят следственные действия.