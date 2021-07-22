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Избиение активистки в Днепре: правозащитница назвала виновных

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Днепр, Четверг 22 июля 2021 12:07
Избиение активистки в Днепре: правозащитница назвала виновных Фото: избитая правозащитница из Днепра Наталья Эшонкулова (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Избитая неизвестными правозащитница из Днепра Наталья Эшонкулова уже чувствует себя лучше и просит не вмешивать в историю с ее избиением мэра города Бориса Филатова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление активистки в Facebook.

"Узнала абсолютно случайно от знакомого врача, как к нему подходили двое неизвестных и интересовались историей моей болезни. Понятно, что врачебная тайна осталась при нем, но это абсолютно не помешало нариковским посланникам накалякать свои утверждения о том, что "не так-то и сильно меня избили". Постом ниже эти же слуги дьявола развивали тему: как несчастную Наташу Эшонкулову чуть не убили "по заказу Филатова" и как она стала всего лишь сакральной жертвой в политических распрях сильных мира сего", - отмечает она.

Она попросила все же разобраться в сюжете ее избиения.

"Так разберитесь уже, нариковские прислужники: меня "жестоко чуть не убили в интересах Филатова" или меня "не так-то сильно избили" нариковские отморозки?" - добавила Эшонкулова. - И да, вмешивать Филатова в историю моего избиения/незаконченного убийства - сущая глупость нариковских технологов. Напоминаю, что меня избили за мою общественную деятельность, позицию и посильное противодействие криминалитету".

Активистка также рассказала о своем состоянии и операцию.

"Расскажу для добрых людей, которые за меня переживали, писали и молились. Мне уже лучше. Я переехала в другое место по причине необходимости операции на носу. В больнице руки прекрасного хирурга Я.Б.Соколенко восстановили мне перегородку. О результатах говорить рано, потому что вместо носа у меня было какое-то месиво, но если что-то не понравится, то я всегда смогу прийти приблизительно через пол года на реконструкцию носа", - подытожила она.

Она также обнародовала скрины из постов, в которых недоброжелатели рассуждают о ее избиении, состоянии активистки и некой заинтересованности городских властей в данном преступлении.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Эшонкуловой сломали нос и вібили зубы.

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