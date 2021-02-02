Избиение 15-летнего украинца в Париже: мать парня рассказала о состоянии ребенка

После жестокого избиения в центре Парижа 15-летний украинец Юрий Симканич вышел из комы, в которой был несколько дней. Сейчас парень находится на реабилитации.

По словам его мамы Натальи Крученик, он говорит, ходит и может есть. При этом еще точно не известно, сколько Юрий будет находиться в реабилитационном центре. Об этом она рассказала в интервью "Сегодня".

Женщина также отметила, что у нее нет претензий к работе правоохранителей, которые расследуют это дело.

"Следствие идет, девять задержанных, пятеро - за решеткой и четверо - под домашним арестом", - сказала мать пострадавшего.

Напомним, после инцидента полиция Франции изучала возможность принадлежности украинского подростка к банде из района Богренель, известной как "RD4". Была версия, что избиение Юрия произошло из-за разборок между местными бандами.

Также французское издание "Liberation" написало статью о том, что против матери Юрия, бизнес-менеджера, возбуждено уголовное дело по обвинениям в "торговле людьми". При этом никакой связи между этим делом и нападением на ее сына не установлено.

Мы также писали о том, что в сети появилось видео, на котором видно, как группа молодых людей жесткого избивает 15-летнего Юрия. После инцидента парня госпитализировали с многочисленными травмами, переломами и ножевыми ранениями.