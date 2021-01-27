Избиение 15-летнего украинца в Париже: в деле появился неожиданный поворот

Избиение украинца в Париже (коллаж: РБК-Украина)

Французская полиция разбирается в деле жестокого избиения 15-летнего украинца Юрия, на которого набросилась группа из 10 человек в масках с металлическими палками. Считается, что в инциденте была замешана банда из района Богренель, известная как "RD4".

Также местные правоохранители изучают принадлежность украинского подростка к этой банде. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

По данный источников издания, существует множество доказательств, указывающих на то, что произошло сведение счетов между двумя бандами молодых людей.

Группа, базирующаяся в Богренель ранее нападала на членов группы из города Ванв (пригород Парижа). Это первое столкновение могло послужить мотивом для ответа конкурирующей банды, ответственной за избиение Юрия.

При этом причины нападения на украинца пока что не известны, поскольку ранее банда "RD4" в основном не выходила за рамки мелкого незаконного оборота наркотиков.

Не исключается, что Юрий входил в банду "RD4", или к одной из ее ответвлений. У правоохранителей есть все основания так думать. Интересно, что псевдоним Юрия в Instagram содержит инициалы "4fp" и это также может быть связано с его принадлежностью к местной банде.

Также изучаются отношения с некоторыми членами его футбольного клуба в Булони. В пятницу, 15 января, Юрий покинул колледж в 15:00, его дальнейшее место пребывания оставалось неизвестным до нападения, которое произошло около 18:00.

В другом французском издании "Liberation" говорится, что против его матери, бизнес-менеджера, возбуждено уголовное дело по обвинениям в "торговле людьми". Однако никакой связи между этим делом и нападением на ее сына не установлено.

Напомним, в сети появилось видео, на котором видно, как толпа хулиганов избивает Юрия.