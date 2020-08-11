Как избежать заражения COVID-19: медик назвала самый эффективный способ

Врач рассказала, как избежать заражения COVID-19 (Фото: freepik )

Ученая рассказала, какой способ поможет снизить риск заражения в офисах

Медик из Университета Колорадо в США назвала самый эффективный способ избежать заражения коронавирусом. Она отметила, что для этого не нужно ничего особенного.

Профессор инженерной механики Шелли Миллер рассказала, что самое важное для того, чтобы не заразиться COVID-19 – это постоянно проветривать помещения. Важно избавляться от застоявшегося воздуха, пишет издание Golos со ссылкой на Conversation.

Как утверждает Шелли Миллер, если вирус попал внутрь здания, то можно дать доступ свежему воздуху снаружи, чтобы получить возможность удалить патоген из помещения. Если внутри помещения находится несколько человек, то тщательное проветривание надо делать не менее шести раз в час. В коммерческих зданиях воздух подается через системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а в обычных жилых домах - через открытые окна, двери и щели.

Обновлять воздух во время пандемии необходимо намного чаще. Об этом заявляли ученые в своем исследовании еще в 2016 году, когда бушевали пандемии SARS, MERS и H1N1. Специалисты рекомендовали делать проветривания не менее 9 раз в час и таким образом риск заражения снижался в разы.

Там, где нет системы кондиционирования и вентиляции, Миллер советует держать постоянно открытыми окна и двери, чтобы было постоянное обновление воздуха.

Для того чтобы проверить уровень воздухообмена в помещении Миллер рекомендует определить концентрацию углекислого газа. На улице уровень двуокиси углерода составляет чуть более 400 частей на миллион, в помещениях, где хорошо проветривают – 800 частей на миллион. Для того чтобы вирус не выжил, нужно не менее 600 частей на миллион. Чтобы проверить – можно использовать специальными датчиками углекислого газа.

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