Как избежать инсульта: врачи озвучили украинцам 4 правила

Ежегодно в Украине происходит почти 100 тыс. инсультов (коллаж РБК-Украина)

Инсульт может произойти даже у детей

В Украине многие стают жертвами инсульта. Кое-кто даже переживает эту болезнь по меньшей мере дважды. Более того, с каждым годом инсульт становится более распространенным и среди молодого поколения...

Поэтому врачи сегодня настоятельно рекомендуют проводить профилактику заболевания и рассказывают, как предоставлять первую помощь при инсульте.

Что такое инсульт?

Инсульт - это кровоизлияние в мозг. Но они бывают двух видов, говорит врач-невролог Татьяна Майкова.

"Первый - если не поступает кровь в какой-то участок мозга, в результате закупорки сосуда. И второй вид инсульта - это когда рвется сосуд, кровь изливается в мозг и повреждает его", - отмечает специалист в эфире канала "Украина".

Причин для инсульта много. Но первое, что может быть тревожным звоночком - частые головные боли и постоянные стрессы. Из-за этого появляются и другие причины.

"Повышенное давление, нарушение сердечного ритма, сахарный диабет, нарушение свертываемости и вязкости крови - вот это 4 фактора, которые в своей совокупности могут привести к плохому кровоснабжению мозга", - комментирует врач.

Инсульт - это болезнь не старшего поколения

Из-за бурной социальной жизни и хронических стрессов эта болезнь молодеет, говорят врачи. Он может произойти даже у детей! Поэтому стоит знать первые симптомы инсульта. Первое и самое легкое - попросите человека улыбнуться, а если не получается - обратите внимание на его движения.

А о том, как помочь человеку в начале инсульта, рассказал врач мобильного госпиталя.

"Сначала следует перевести человека в полулежащее положение. Так, чтобы пострадавший смог дышать. Дайте доступ к свежему воздуху - расстегните верхнюю одежду и следите, чтобы пострадавший не захлебнулся - положите голову на бок, чтобы не запал язык. Если же человек без сознания, проверьте дыхание и поверните его на бок, так, чтобы он не захлебнулся слюной. Отбросьте нижнюю руку, верхнюю руку положите под щеку, согните ногу в колене, сделайте удобное положение для нижней руки", - советует врач-реаниматолог Виктор Белиловец.

И в обоих случаях сразу же вызывайте скорую. И к ее приезду ни в коем случае не давайте больному ни воды, ни лекарств. После любого инсульта человек нуждается не только в физической реабилитации, но и психической. Ведь 70% пострадавших от инсульта находятся в состоянии депрессии.

"Эти люди, как правило, находятся в подавленном состоянии. Не только из-за осознания того, что с ними произошла тяжелая история, тяжелая болезнь. Но и потому что, действительно после такой травмы, как инсульт, мозг не может работать эффективно", - говорят эксперты.

Чтобы избежать зоны риска инсульта, следует придерживаться определенных правил:

здоровый сон - не менее 8 часов;

умеренная физическая нагрузка - не менее часа в день;

здоровое питание - употреблять больше свежих овощей;

психологический комфорт - меньше стрессов и больше отдыха.

Ранее врачи назвали неочевидные признаки инсульта, которые вы можете не заметить.