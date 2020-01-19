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Как избежать акушерского насилия при родах: Супрун поделилась важными рекомендациями

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Эксперт напоминает, что действия акушеров или акушерок против воли роженицы являются нарушением

Действия акушеров или акушерок против воли роженицы называется акушерским насилием. Как действовать в подобной ситуации и какие права имеет роженица, рассказала Уляна Супрун в социальной сети Facebook.

Cупрун напоминает, что каждый сам принимает решение как, где, с кем и когда рожать. Врач имеет право дать совет, однако не должен оказывать давления.

Беременная женщина и роженица имеет право:

  • Самостоятельно выбирать врача, роддом, способ проведения родов (и связанные с этим риски).
  • Знать о запланированном течении родов, правах во время операции и медицинских вмешательствах, на которые имеют право врачи.
  • Знать, какие медикаменты назначают и медицинские манипуляции ей планируют делать, с какой целью и последствиями для нее и будущего ребенка.
  • Прийти на роды с двумя людьми – отцом, партнером или партнершей, подругой или матерью. Женщина имеет право на психологическую поддержку, которую хочет.
  • Включить музыку, принять душ, поесть или выпить воды, чтобы ослабить боль от схваток. Самостоятельно выбирать положение тела для родов и вообще выбирать место родов – дома или в больнице.

Если Вы все же стали жертвой акушерского насилия, то стоит поделиться своим опытом с близкими, чтобы пережить травму, ведь умалчивание может привести к послеродовой депрессии.

Супрун напоминает, что три года назад Украина присоединилась к мировому движению против акушерского насилия "Революция роз". По хэштегам #StopObstetricViolence и #годімовчати можно найти истории рожениц, пострадавших от него.

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