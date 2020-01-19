Как избежать акушерского насилия при родах: Супрун поделилась важными рекомендациями

Действия акушеров или акушерок против воли роженицы называется акушерским насилием. Как действовать в подобной ситуации и какие права имеет роженица, рассказала Уляна Супрун в социальной сети Facebook.

Cупрун напоминает, что каждый сам принимает решение как, где, с кем и когда рожать. Врач имеет право дать совет, однако не должен оказывать давления.

Беременная женщина и роженица имеет право:

Самостоятельно выбирать врача, роддом, способ проведения родов (и связанные с этим риски).

Знать о запланированном течении родов, правах во время операции и медицинских вмешательствах, на которые имеют право врачи.

Знать, какие медикаменты назначают и медицинские манипуляции ей планируют делать, с какой целью и последствиями для нее и будущего ребенка.

Прийти на роды с двумя людьми – отцом, партнером или партнершей, подругой или матерью. Женщина имеет право на психологическую поддержку, которую хочет.

Включить музыку, принять душ, поесть или выпить воды, чтобы ослабить боль от схваток. Самостоятельно выбирать положение тела для родов и вообще выбирать место родов – дома или в больнице.

Если Вы все же стали жертвой акушерского насилия, то стоит поделиться своим опытом с близкими, чтобы пережить травму, ведь умалчивание может привести к послеродовой депрессии.

Супрун напоминает, что три года назад Украина присоединилась к мировому движению против акушерского насилия "Революция роз". По хэштегам #StopObstetricViolence и #годімовчати можно найти истории рожениц, пострадавших от него.