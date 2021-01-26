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Избегайте поцелуев и объятий: в Минздраве рассказали, как не заразиться гриппом и COVID-19 в школах

Вторник 26 января 2021 14:21
Избегайте поцелуев и объятий: в Минздраве рассказали, как не заразиться гриппом и COVID-19 в школах
В Минздраве рассказали, как не заразиться в школах коронавирусом и гриппом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 25 января возобновились занятия в школах, и дети снова вернулись в коллективы. Обычно в зимний период после окончания каникул повышается уровень простудных заболеваний и гриппа.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев на своей странице в Facebook соблюдать важные противоэпидемические правила, чтобы школьникам не пришлось снова уходить на дистанционное обучение.

"Школы вернулись к обычному режиму работы после периода усиленных карантинных ограничений, когда обучение было разрешено только для дошкольных и специальных заведений образования. Понимаю, что все немного расслабились и обрадовались возобновлению обучения, но призываю придерживаться противоэпидемических норм. Напомните детям про важность частого мытья рук, ношения маски в общественных местах и соблюдения физического дистанцирования за пределами класса", - отметил Ляшко.

Он перечислил основные правила для школьников, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом и гриппом.

  • Избегайте контакта с лицами, у которых есть проявления гриппозной инфекции
  • Ограничьте посещение мест большого скопления людей
  • Часто проветривайте помещение
  • Часто мойте руки с мылом
  • Не дотрагивайтесь до глаз, носа, рта немытыми руками
  • Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий
  • Прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу после использования нужно выбросить
  • Если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии двух метров.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко объяснил, при каких условиях школы могут снова закрыть на карантин.

А также рассказывали о том, что Комаровский рассказал, как восстановиться после COVID-19.

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