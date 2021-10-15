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Как избавиться от запаха изо рта: доктор Комаровский дал важный совет

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Пятница 15 октября 2021 17:06
Как избавиться от запаха изо рта: доктор Комаровский дал важный совет Фото: Комаровский рассказал, как избавиться от запаха изо рта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровский рассказал, с чем может быть связан запах изо рта и как можно бороться с этим явлением. Он отметил, что чаще всего такой запах не связан с болезнью внутренних органов.

Об этом доктор Комаровский рассказал на своей странице в Instagram.

"В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов. Существует две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами и носоглоткой", - объяснил Комаровский.

Он отметил, что неприятный запах могут вызывать кариозные зубы и их гниение. А значит, нужно как можно быстрее обратиться к стоматологу.

Второй причиной может стать проблема с носоглоткой. Если в ней накапливается слизь, и она засыхает, то начинается процесс гниения. Любые хронические инфекции в полости рта и носоглотки приводят к неприятному запаху изо рта. И нужно посетить отоларинголога.

"Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит. Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения", - добавил специалист.

По словам Комаровского, очень важно соблюдать правильный режим в помещениях и там, где вы спите, воздух должен быть прохладный, чистый и свежий. Желательная температура в спальне +18 градусов, влажность – 40-60%.

Для промывания носа и горла можно использовать солевые растворы. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский объяснил, почему возникает тяга к соленому.

А также рассказывали о том, что Комаровский дал четкий ответ, нужно ли вызывать скорую при высоком давлении.

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Комаровский Доктор Комаровский
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