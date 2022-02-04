Как избавиться от ночных кошмаров: эксперты назвали пять действенных способов

Как преодолеть плохие сны

Обычное время сна

Эксперты говорят, что вы должны сделать время отхода ко сну и время пробуждения как можно более последовательным.

"Это вероятно, приведет к более спокойному и стабильному сну, предотвращая вероятность кошмара восстановления быстрого сна из-за лишения сна", - рассказала психолог из сна Кэтрин Холл.

Ежедневная практика релаксации

Методы релаксации, такие как прогрессивная релаксация мышц (PMR), могут быть невероятно полезными. Они помогут вам заснуть и уменьшить стресс, который связан с невозможностью заснуть.

Эксперт по сновидениям и партнер Happy Beds Тереза Чунг сказала, что PMR - это форма осознанности, которая помогает человеку напрячь каждую группу мышц, а затем расслабить их. Это поможет вызвать чувство полного расслабления тела и ума.

Выразительное письмо

Экспрессивное письмо позволяет писателю лучше регулировать свои эмоции. Также это может помочь писателю вырваться из бесконечного мысленного круговорота размышлений или раздумий.

Холл сказала, что признание своих эмоций и их запись уменьшают потребность ума человека в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями.

Избегайте алкоголя

Специалисты говорят, что алкоголь блокирует быстрый сон и вызывает общее сокращение фазы быстрого сна.

К тому же когда действие алкоголя начинает проходить, нередко можно увидеть действительно яркие сны или кошмары.

Посещайте врача

Добавим, если ночные кошмары становятся частым явлением, то необходим разговор с профессионалом. Врач поможет выявить и устранить основную проблему.