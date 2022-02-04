Как избавиться от ночных кошмаров: эксперты назвали пять действенных способов

Каждый человек знает, что ночные кошмары неприятны и могут лишить сна. Специалисты говорят, что именно понимание психологического значения ваших снов может помочь вам предотвратить их.

Как преодолеть плохие сны

Обычное время сна

Эксперты говорят, что вы должны сделать время отхода ко сну и время пробуждения как можно более последовательным.

"Это вероятно, приведет к более спокойному и стабильному сну, предотвращая вероятность кошмара восстановления быстрого сна из-за лишения сна", - рассказала психолог из сна Кэтрин Холл.

Ежедневная практика релаксации

Методы релаксации, такие как прогрессивная релаксация мышц (PMR), могут быть невероятно полезными. Они помогут вам заснуть и уменьшить стресс, который связан с невозможностью заснуть.

Эксперт по сновидениям и партнер Happy Beds Тереза Чунг сказала, что PMR - это форма осознанности, которая помогает человеку напрячь каждую группу мышц, а затем расслабить их. Это поможет вызвать чувство полного расслабления тела и ума.

Выразительное письмо

Экспрессивное письмо позволяет писателю лучше регулировать свои эмоции. Также это может помочь писателю вырваться из бесконечного мысленного круговорота размышлений или раздумий.

Холл сказала, что признание своих эмоций и их запись уменьшают потребность ума человека в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями.

Избегайте алкоголя

Специалисты говорят, что алкоголь блокирует быстрый сон и вызывает общее сокращение фазы быстрого сна.

К тому же когда действие алкоголя начинает проходить, нередко можно увидеть действительно яркие сны или кошмары.

Посещайте врача

Добавим, если ночные кошмары становятся частым явлением, то необходим разговор с профессионалом. Врач поможет выявить и устранить основную проблему.