ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как избавиться от ночных кошмаров: эксперты назвали пять действенных способов

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 17:25
Как избавиться от ночных кошмаров: эксперты назвали пять действенных способов Как избавиться от ночных кошмаров (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек знает, что ночные кошмары неприятны и могут лишить сна. Специалисты говорят, что именно понимание психологического значения ваших снов может помочь вам предотвратить их.

Как остановить ночные кошмары, пишет Ехргеѕѕ.

Как преодолеть плохие сны

Обычное время сна

Эксперты говорят, что вы должны сделать время отхода ко сну и время пробуждения как можно более последовательным.

"Это вероятно, приведет к более спокойному и стабильному сну, предотвращая вероятность кошмара восстановления быстрого сна из-за лишения сна", - рассказала психолог из сна Кэтрин Холл.

Ежедневная практика релаксации

Методы релаксации, такие как прогрессивная релаксация мышц (PMR), могут быть невероятно полезными. Они помогут вам заснуть и уменьшить стресс, который связан с невозможностью заснуть.

Эксперт по сновидениям и партнер Happy Beds Тереза Чунг сказала, что PMR - это форма осознанности, которая помогает человеку напрячь каждую группу мышц, а затем расслабить их. Это поможет вызвать чувство полного расслабления тела и ума.

Выразительное письмо

Экспрессивное письмо позволяет писателю лучше регулировать свои эмоции. Также это может помочь писателю вырваться из бесконечного мысленного круговорота размышлений или раздумий.

Холл сказала, что признание своих эмоций и их запись уменьшают потребность ума человека в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями.

Избегайте алкоголя

Специалисты говорят, что алкоголь блокирует быстрый сон и вызывает общее сокращение фазы быстрого сна.

К тому же когда действие алкоголя начинает проходить, нередко можно увидеть действительно яркие сны или кошмары.

Посещайте врача

Добавим, если ночные кошмары становятся частым явлением, то необходим разговор с профессионалом. Врач поможет выявить и устранить основную проблему.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как легко наладить и улучшить сон.

Также мы писали, кому категорически нельзя спать в теплых носках.

Читайте РБК-Украина в Google News
сон
LITE
Взялась за старое: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое носила 2 года назад
Взялась за старое: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое носила 2 года назад