"Из го*на и палок": в Николаевской области российские солдаты прятались в "юрте"

В комментарии к снимкам он написал о том, что когда захватчики заняли позиции в селе Кандыбино, они обустроили себе это жилище и жили там, пока их не выгнали украинские военные.

Также снимок в соцсети опубликовала и журналист Марина Данилюк-Ермолаева.

"Юрта орков в Николаевской области", - подписала она кадр.

Так жили военные РФ в Николаевской области (фото: facebook.com/marina.danilukyarmolaeva)

В комментариях подписчики написали, что такое жилье - это российская классика.