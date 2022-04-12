"Из го*на и палок": в Николаевской области российские солдаты прятались в "юрте"

В Николаевской области российские солдаты обустроили себе своеобразное жилье в лесу. Оно напоминает то ли юрту, то ли гнездо.
Соответствующие фото опубликовал народный депутат Украины Игорь Негулевский.
В комментарии к снимкам он написал о том, что когда захватчики заняли позиции в селе Кандыбино, они обустроили себе это жилище и жили там, пока их не выгнали украинские военные.
Также снимок в соцсети опубликовала и журналист Марина Данилюк-Ермолаева.
"Юрта орков в Николаевской области", - подписала она кадр.
В комментариях подписчики написали, что такое жилье - это российская классика.
Как мы ранее писали, российские командиры расстреливают раненых на глазах у других солдат.
Также мы сообщали, в сети появилось видео, как оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы.